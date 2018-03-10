У пострадавшего от взрыва краснодарского дома выставили круглосуточную охрану

Об этом 10 марта сообщил мэр Евгений Первышов на встрече с жильцами.

На месте происшествия развернули оперативный штаб, который возглавил Первышов. в него вошли вице-мэры, глава администрации Прикубанского округа Андрей Дорошев, руководители структурных подразделений администрации Краснодара. На место происшествия также прибыл министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин.

В пятиэтажке на улице Славянской, 75 четыре подъезда, 80 квартир. В них живут около 180 человек.

По словам мэра, для принятия решения о восстановлении дома необходимо дождаться заключения экспертов. Он отметил, что у дома в круглосуточном режиме организована охрана сотрудниками правоохранительных органов, чтобы исключить возможные случаи мародерства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

На месте работают 188 человек и 59 единиц техники. По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены на пятом и четвертом этаже. Повреждена часть кровли над пятым этажом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Жителей, пострадавших при взрыве квартир, поселят в гостинице. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

Все новости по теме:

Взрыв в пятиэтажке в Краснодаре

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник