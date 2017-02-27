У православных начался Великий пост

У православных верующих 27 февраля начался Великий пост. Пост продлится семь недель и завершится с началом Пасхи.

Накануне, в Прощеное воскресенье, на пост благословил верующих патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пост продлится семь недель и завершится с началом Пасхи, которая в этом году у христиан всех конфессий пройдет 16 апреля.

В первые два и в последний день поста церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов.

У беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не таким строгим, сообщает «Интерфакс».

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