У приезжающих на Украину россиян будут собирать биометрические данные

Граждане РФ смогут въезжать на Украину только по биометрическим паспортам, при этом у них могут дополнительно собирать биометрические данные.

Об этом на брифинге после открытия нового отдела пограничной службы в Харьковской области заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

По его словам, погранслужба уже готовится к пропуску по новым правилам: рассчитываются технические детали и дополнительная материально-техническая помощь. При этом Турчинов уточнил, что такие меры нужны на время, пока власти Украины определяются с введением визового режима.

«Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, когда будет финансирование», — цитирует Турчинова РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Киеве предложили обязать россиян предупреждать о планах посетить Украину. Также МИД Украины заявил о готовности к введению визового режима с Россией.

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