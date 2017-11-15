У сочинского образовательного центра «Сириус» появился девиз

Им стала фраза «Исследуй! Твори! Побеждай!».

«Девиз призывает к действию, отражая главное содержание наших профильных программ и основу достижений выпускников. Все три призыва работают в целом: можно и нужно исследовать новые приемы в живописи и хоккее, творчески подходить к шахматной игре и научным проектам, преодолевать себя в хореографии, музыке и фигурном катании», — прокомментировала руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Над формулировкой девиза работали несколько месяцев. Итоговый вариант выбрали голосованием, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Фонда «Талант и успех».

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