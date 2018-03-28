У Таманского полуострова военные «потопили» вражеское судно

По легенде учений, корабль находился в акватории Черного моря.

Военные использовали ракетный комплекс «Бал» и артиллерийский комплекс «Берег». Эти машины способны за десять минут развернуть тяжелое вооружение, прицелиться и поразить врага одновременно из 32 орудий.

«Дальность стрельбы составляет 150 км, а по фронту 300 км. То есть мы практически фронт всего Черного моря на 150 км закрываем и прикрываем все пункты базирования и действий наших сил», — рассказал командир бригады ракетных войск ЮВО Сергей Яблоков.

Судно с вражеским десантом, по легенде, находилось на расстоянии 6 км в акватории Черного моря. Самым сложным заданием стал одновременный залп несколький комплексов. По закрытой линии связи экипажи получили команду, взяли цель на мушку и выпустили снаряд.

Эти учения — своего рода экзамен для ракетчиков и артиллеристов. К ним они готовились всю зиму: штудировали теорию, до автоматизма изучали технику. Это тренировка, хоть и с настоящими боевыми снарядами, но именно здесь военные должны были показать слаженность действий и четкое выполнение команд.

В итоге солдаты произвели 66 выстрелов, все цели были поражены.

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