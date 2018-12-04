У защитника ХК «Сочи» Юрки Йокипакки родились двое сыновей

04 декабря в 15:51

Об этом стало известно 4 декабря.

«Защитник сочинцев Юрки Йокипакка на несколько дней вернулся домой. И повод для этого самый приятный: 4 декабря в семье Юрки и его супруги Ольги родились два мальчика», — сообщили в аккаунте «Сочи» во «Вконтакте».

Руководство клуба, тренерский штаб, партнеры по команде, весь коллектив ХК «Сочи» и болельщики «леопардов» поздравили хоккеиста и пожелали ему и его супруге здоровья, терпения и сил, а детям — расти крепкими, сильными и достойными мужчинами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывший игрок НХЛ Юрки Йокипакка пополнил ХК «Сочи» в ноябре 2017 года. Спортсмен сыграет за сборную Финляндии на Кубке Первого канала, который пройдет с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник