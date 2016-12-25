У здания ансамбля имени Александрова в Москве собрались соболезнующие

К зданию ансамбля имени Александрова в Москве 25 декабря с самого утра идет нескончаемый поток людей, соболезнующих родным, близким и коллегам артистов, которые были на борту рухнувшего под Сочи самолета Ту-154.

Люди приносят цветы и венки. На авиабазу в Хмеймим летел практически весь основной состав ансамбля. В нем работал и житель Лабинска Василий Мишин. Его фамилия также в списках пассажиров потерпевшего крушение Ту-154.

Артисты неоднократно выступали и в Сочи, на фестивале «За веру! За Отчизну! За любовь!». В Сирии они должны были дать часовой концерт перед военнослужащими и таким образом поздравить их с наступающим Новым годом, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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