У жителей ряда населенных пунктов Кубани отключили воду

Подача воды 27 мая временно прекращена из-за устранения аварии на водоводе.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУП КК «Кубаньводкомплекс», с 12:00 воду отключили в домах жителей поселков Сенного (в/в №1, №3), Юбилейного, Волна Революции, Приморского, Волна, Веселовка, Артющенко.

С 14:00 частично прекратят подачу воды жителям поселков Виноградного, Прогресс, Таманского, За Родину, Пересыпь, станиц Вышестеблиевской, Ахтанизовской.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства.

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