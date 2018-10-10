У жителя Лабинского района изъяли 12 кустов конопли и 2,5 кг марихуаны

Полицейские обнаружили наркотики в ходе санкционированного обыска дома 40-летнего мужчины.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков оперативным путем получили информацию о том, что житель станицы Чалмыкской причастен к незаконному хранению наркотиков. При проверке сведения подтвердились, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На приусадебном участке обнаружили 12 кустов растений, внешне схожих с коноплей. Также полицейские обнаружили три бумажных свертка с растительным веществом серо-зеленого цвета.

Проведенная экспертиза установила, что изъятые растения являются коноплей, а содержимое свертков — марихуаной, общей массой более 2,5 кг.

В отделе полиции задержанный пояснил, что выращивал запрещенные растения и хранил наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

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