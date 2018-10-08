У жителя Темрюкского района нашли мешок марихуаны

В отношении 59-летнего мужчины завершили расследование уголовного дела.

При проверке оперативной информации сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков осмотрели территорию дома местного жителя. В хозяйственной постройке правоохранители обнаружили и изъяли мешок с высушенной растительной массой серо-зеленого цвета. Экспертиза заключила, что это марихуана общей массой более 2 кг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции задержанный пояснил, что вырастил несколько кустов конопли, которые позже оборвал и изготовил наркотик. Запрещенное вещество он хранил для личного употребления.

На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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