Убившего молотком 78-летнюю пенсионерку краснодарца посадили на 17,5 лет

12 октября в 16:59

Преступление произошло в июне 2017 года в станице Холмской в Абинском районе. В сентябре суд присяжных вынес по делу обвинительный вердикт, в октябре суд вынес приговор.

Суд присяжных заседателей признал 25-летнего обвиняемого не заслуживающим снисхождения. Суд учел мнение гособвинителя, тяжесть преступлений и признал подсудимого виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, а также в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия с причинением тяжкого вреда здоровью, а также в краже. Ему назначили 17,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор не вступил в законную силу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абинском районе парень убил 78-летнюю женщину столярным молотком. По версии следствия, в ночь на 9 июня 2017 года молодой человек пришел к дому 78-летней знакомой, чтобы похитить у нее деньги. Он отключил электричество в доме на счетчике снаружи дома, зашел в гараж, взял молоток с резиновым ударником, постучал в окно и попросил воды. Когда женщина открыла дверь, он зашел на кухню и там не менее семи раз ударил ее молотком по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы пенсионерка скончалась. Злоумышленник обыскал дом, похитил 195 тыс. рублей и скрылся. На следующий день тело женщины обнаружил родственник.

Во время расследования установили, что обвиняемый за несколько дней до убийства украл кошелек из автомобиля ВАЗ-21043, похитив 5 тыс. 700 рублей.

Возбудили уголовное дело о разбойном нападении, убийстве и краже. Обвиняемый находился под стражей. В марте дело передали в суд.

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