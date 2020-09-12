Учащимся 10 класса преподают профессии

Узбекистан – стратегия 2030 была утверждена Указом Президента (ПФ-158 от 11.09.2023) и принято Постановление Президента о его своевременной и качественной реализации в 2023 году (PQ-300 от 11.09.2023).

Согласно Указу Президента РФ (ПФ-158 от 11.09.2023 г.) решение, с 2023/2024 учебного года:

➖среднее общее образование В учреждениях лим будут введены курсы профессиональной подготовки для учащихся 10-х классов; Президентские школы и специализированные школы определены как «базовые школы» для общего среднего образования. учреждения.

>