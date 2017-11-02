Участие Месси в матче против Нигерии в Краснодаре остается под вопросом

Сборная Аргентина объявила состав на товарищеские матчи, которые пройдут в Москве и Краснодаре.

Главный тренер аргентинской команды Хорхе Сампаоли включил в список 26 игроков.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед», Англия), Науэль Гусман («Тигрес», Мексика), Агустин Маркесин («Америка», Мексика).

Защитники: Хавьер Маскерано («Барселона», Испания), Федерико Фасио («Рома», Италия), Габриэль Меркадо («Севилья», Испания), Николас Отаменди («Манчестер Сити», Англия), Херман Пеццелья («Фиорентина», Италия), Эмилиано Инсуа («Штутгарт», Германия).

Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика», Португалия), Эвер Банега («Севилья», Испания), Маркос Акунья («Спортинг» Лиссабон, Португалия), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер (все — «Зенит», Россия), Алехандро Гомес («Аталанта», Италия), Диего Перотти («Рома», Италия), Фернандо Беллуски («Сан-Лоренсо», Аргентина), Энцо Перес («Ривер Плейт», Аргентина).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Испания), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Англия), Мауро Икарди («Интер» Милан, Италия), Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен», Франция), Паоло Дибала («Ювентус», Италия), Дарио Бенедетто, Кристиан Павон (оба — «Бока Хуниорс», Аргентина).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ сообщили, что Лионель Месси будет в составе сборной на игре с Россией в «Лужниках», а на матч с Нигерией в Краснодаре тренерский штаб даст ему отдых. В то же время компания «Телеспорт», которая занимается организацией товарищеских матчей Аргентины в России, сообщила, что нападающий Лионель Месси прилетит в Краснодар вместе с командой, однако его участие в матче с нигерийцами будет зависеть от решения главного тренера.

Встреча Аргентины и России пройдет 11 ноября в Москве, с Нигерией — 14 ноября на стадионе ФК «Краснодар». Глава РФС Виталий Мутко заявил, что сборная Аргентины привезет в Россию основные составы команд.

Продажа билетов на матч Аргентина — Нигерия в Краснодаре стартовала 2 ноября.

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