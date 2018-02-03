Участие в акции «Бескозырка» в Новороссийске примут более 300 военнослужащих ЧФ

В городе-герое 2 февраля пройдут памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине высадки морского десанта на Малую землю.

На Аллее героев в составе Почетного караула военнослужащие Черноморского флота, Новороссийского соединения ВДВ, ветераны войны и юнармейцы проведут ритуал зажжения факелов от огня Вечной славы.

Затем колонна пройдет через весь город к мемориалу Малая Земля. В руках военнослужащие пронесут штандарты всех объединений и соединений, принимавших участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Кульминацией акции станет историческая реконструкция событий 1943 года, которая будет сопровождаться проекцией кадров военной хроники тех лет на стены мемориала. Затем состоится ритуал спуска венков и матросских бескозырок на воду.

После этого военнослужащие угостят всех участников и гостей мероприятия армейской кашей и горячим чаем, приготовленных на полевых кухнях.

В юбилейной акции задействуют десять единиц военной техники и 300 военных, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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