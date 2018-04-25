Участие в конференции по безопасности в Сочи примут представители 118 стран

Гостей поприветствовали секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заместитель генерального секретаря ООН Юрий Федотов.

Патрушев зачитал обращение Владимира Путина участникам IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В своем обращении глава государства отметил, что вопросы глобальной и региональной безопасности сегодня приобретают особую остроту.

«Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе», — подчеркнул президент.

Он добавил, что открывшийся в Сочи форум даст хорошую возможность обсудить пути противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, расширить профессиональные контакты.

По словам Николая Патрушева, одним из основных вопросов предстоящей конференции станет обсуждение опыта российских специалистов по безопасности при организации массовых спортивных мероприятий.

«Мы поделимся не только опытом проведения Олимпийских игр в Сочи, но и предпринимаемыми нами шагами по обеспечению безопасности предстоящего летом чемпионата мира по футболу», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что для Краснодарского края большая честь принимать такой форум. В 2010 году в Сочи состоялась первая подобная международная встреча.

«Событие стало важным шагом на пути налаживания широкого сотрудничества в сфере международной безопасности. Об этом говорит тот факт, что за прошедшие восемь лет количество стран-участников увеличилось более чем вдвое», — сказал губернатор.

Он выразил уверенность, что участники встречи по достоинству оценят гостеприимство Сочи и Краснодарского края.

«Наш регион ежегодно принимает 16 млн туристов, и для нас вопросы безопасности, предупреждение террористических угроз, также имеют принципиальное значение», — акцентировал губернатор.

В мероприятии принимают участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб, представители более 100 стран. В рамках мероприятия организована выставка города-героев и городов воинской славы на Кубани. Участники конференции могут узнать о подвигах жителей края в годы Великой Отечественной войны. Форум продлится в Сочи до 26 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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