Участие в неделе финансовой грамотности на Кубани приняли почти 38 тыс. человек

Четвертая «Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи» прошла с 9 по 22 апреля по всему региону.

В этом году мероприятие посвятили предстоящему чемпионату мира по футболу.

По словам министра экономики Краснодарского края Александра Руппеля, Кубань — активный участник проектов по повышению финансовой грамотности населения.

«Есть четкое понимание, что от уровня финграмотности населения во многом зависит экономическое развитие страны и нашего края. Поэтому внедрение программ по повышению уровня знаний населения в области финансов — важное направление государственной политики России, которое мы активно реализуем уже почти десять лет», — отметил министр.

Основной упор в обучении сделали на финансовое воспитание в кругу семьи, бережное потребление и сбережение, безопасность покупок и платежей. Провели 276 очных мероприятий и около 990 онлайн-активностей.

В программе были открытые уроки для школьников и студентов, семинары для родителей, экскурсии в банковские учреждения, круглые столы и конференции. Прошли конкурсы и викторины, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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