Участие в забеге «Город 225» принял ведущий «Первого радио» Алексей Власов

В этом году осенний марафон посвятили юбилею Краснодара. Бегунов ждала дистанция в 10 км и «детская миля» — это 1,6 тыс. м.

На время марафона была перекрыта вся улица Красная — от собора Александра Невского до кинотеатра «Аврора». Участие в соревновании принял ведущий «Первого радио» Алексей Власов.

«Я себя поймал на мысли, что бегу где-то в районе Красной и Бабушкина. Бегу и чувствую: я — трамвай. Только сегодня, только сейчас я могу позволить себе пробежать на этом участке красной и это, конечно, классные очень ощущения», — сказал ведущий «Первого радио» Алексей Власов.

На осенний марафон в Краснодаре собрались не только кубанские спортсмены, приехали легкоатлеты из 70 городов страны, в том числе из Австралии и Казахстана.

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