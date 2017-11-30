Участие в жеребьевке чемпионата мира примет президент ФИФА

Руководитель Международной федерации футбола не сомневается, что чемпионат мира в России пройдет на самом высоком уровне.

«Мы узнаем ближе 11 уникальных городов-организаторов в такой большой стране, как Россия. Многие знают Москву, Санкт-Петербург. Но и другие города — Сочи, Казань, Калининград, остальные — все ждут турнир. Везде построены современные футбольные стадионы. У каждого из городов богатая история и они заслуживают того, чтобы о них узнали лучше. У всех нас есть предубеждения, в том числе по отношению к странам. И Россия — не исключение. Предыдущие страны-организаторы проходили это. Я думаю, что благодаря предстоящему чемпионату изменится восприятие России в мире. Мир познает страну, которая открыта, гостеприимна, радушна. Она любит организовывать праздники и наслаждаться ими», — считает президент ФИФА Джанни Инфантино.

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