Участницы женской футбольной команды «Кубаночка» сыграют в Португалии

Четыре участницы женской футбольной команды «Кубаночка» в марте выступят на международном турнире «Кубок Алгарве» в Португалии.

Вратарь Татьяна Щербак, полузащитницы Елена Костарева и Елена Морозова, а также нападающая Наталья Соколова играют в составе женской сборной России по футболу.

В первой встрече команда с минимальным счетом обыграла хозяек. Щербак дебютировала за сборную. Она провела на поле все 90 минут и отразила пенальти. Второй матч турнира пройдет 3 марта с канадскими футболистками. С командой Дании россиянки сразятся 6 марта, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полузащитник сборной России Елена Морозова подписала трудовое соглашение с ФК «Кубаночка». Ранее футболистка играла за подмосковную «Россиянку».

Источник