Участник ДТП в Краснодаре Федор Смолов: со здоровьем все окей

Нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов ответил на вопрос журналистов о своем состоянии после аварии, в которую он попал на автомобиле BMW M5 First Edition.

«Со здоровьем все окей», — сказал футболист.

Смолов отказался от комментариев по поводу своей причастности к ДТП на BMW, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о произошедшем в Краснодаре ДТП с участием дорогой иномарки стало известно 1 августа. Проводится проверка. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения.

Фотографии с места аварии в соцсети выложили очевидцы. По данным СМИ, иномарка в дорогой комплектации M5 First Edition принадлежит девушке нападающего ФК «Краснодар» Федора Смолова, однако в момент аварии за рулем находился сам футболист. В клубе заявили, что к ним не поступало никаких заявлений по поводу аварии с нападающим Федором Смоловым.

Ущерб от ДТП составил около 60 тыс. рублей. Авария попала на видео.

Федор Смолов 2 августа подтвердил, что был за рулем разбившегося в Краснодаре BMW. В отношении футболиста составили протокол, ему грозит лишение прав.

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