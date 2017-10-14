Участник фестиваля молодежи спас пассажира самолета Москва — Ростов-на-Дону

Инцидент случился 14 октября.

Во время перелета 68-летний пассажир из Московской области потерял сознание. Первую помощь ему оказал участник Всемирного фестиваля молодежи из Таджикистана Хайем Махмудов.

По его словам, пассажир был болен сахарным диабетом, сознание он потерял из-за пониженного давления, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Хайем является врачом-кардиологом, кандидатом медицинских наук, сотрудником Таджикского государственного медуниверситета. Он летел в Ростов-на-Дону на региональную программу фестиваля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи завершают подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Открытие на курорте пройдет 15 октября. Первые гости уже начали прибывать в Сочи. В Москве парад в честь открытия фестиваля прошел 14 октября.

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