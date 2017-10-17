Участникам фестиваля молодежи в Сочи предложили сделать прививки от гриппа

Участники фестиваля также могут пройти тест на ВИЧ.

«Иностранцы очень удивляются, что это так доступно, что для них это бесплатно, что все делается быстро и квалифицированно. Для нас это важно, мы заинтересованы, чтобы как можно больше людей были провакцинированы. В Сочи в этом сезоне пока не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Но провакцинированый человек, даже если и заболеет, болезнь у него проходит в более легкой форме», — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян.

В Олимпийском парке ежедневно дежурят 24 кареты скорой помощи и 12 пеших бригад медиков. Помочь в случае необходимости также могут волонтеры — студенты медицинских вузов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи на фестиваль молодежи приехали более 50 тыс. человек. Церемония открытия состоялась 15 октября. Президент Владимир Путин на церемонии в Сочи призвал молодежь сделать мир лучше. В церемонии открытия фестиваля 15 октября принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На фестивале молодежи в Сочи открыли передвижную лабораторию.

Фоторепортаж с открытия фестиваля молодежи и студентов в Сочи смотрите здесь.

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