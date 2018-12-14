Участники Черноморской экономической зоны представят свои проекты на форуме в Сочи

На курортах планируют развивать инфраструктуру и инженерные коммуникации.

Эти вопросы обсудили 14 декабря в Новороссийске на совещании участников Черноморской экономической зоны, в которую вошли пять муниципалитетов края — Анапа, Геленджик, Новороссийск, а также Темрюкский и Туапсинский районы.

Объединение районов и городов Черноморского побережья в одно экономическое пространство поможет комплексному развитию территории, а также совместной работе по осуществлению проектов. Некоторые из них будут представлены на российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году.

Участники зоны планируют презентовать на форуме проекты системы водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, строительства и реконструкции дорог, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», договор о создании Черноморской экономической зоны представители курортов подписали 1 августа.

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