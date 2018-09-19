Участники детского турнира по футболу «Легенды Кубани» рассказали о своих впечатлениях

Анапа и Сочи готовятся принять зональный этап соревнований. В этих городах пройдут турниры имени Сергея Андрейченко и Александра Плошника. Второй и третий финалисты соревнований определятся 22 и 23 сентября.

Первый участник решающего раунда, который 7-го октября пройдет на стадионе «Кубань», уже определен. Это команда из Каневского района. Она победила в дивизионе имени Василия Шитикова в Ейске, обыграв в решающей битве хозяев.

«Вначале мы не могли забить. Позже я отдал голевую на фланг, получился автогол. Первый тайм был очень сложный. Наш вратарь не видел, куда летит мяч. Играли в пас и все, у нас это хорошо получается», — поделился игрок команды Каневского района Кирилл Дьяконенко.

«Мы очень много играли с противником, знаем эту команду. Это не первая наша победа над Ейском. Мы забивали в общем случайные голы», — сказал игрок команды Каневского района Владислав Матюхин.

«Первый матч я играл в полузащите. Я могу работать двумя ногами. Но второй матч играл справа — захотелось разнообразия. У нас много талантливых игроков. Я два года уже играю в этой команде, но тренируемся мы всегда на поле для минифутбола, поэтому было немного страшно», — рассказал игрок команды Приморско-Ахтарского района Кирилл Евсюков.

«Матч за третье место получился напряженным. Мы вообще надеялись на первое, но не получилось. Дома играть нам было бы гораздо уютнее», — поделился игрок команды Приморско-Ахтарского района Кирилл Каганцев.

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