Участники экспедиции «Кубанская кругосветка» прибыли в Анапу

Туристы 2 июля сделали привал в одной из общеобразовательных школ курорта. Там они смогли принять душ и переночевать.

До этого у них был сложный переход на велосипедах через Бугазскую косу. Более 12 км подростки и наставники проехали по гальке и песку. У некоторых из школьников возникли сложности с переходом: колеса не выдерживали нагрузки. Решать проблемы приходилось оперативно и в походных условиях.

«Бугазская коса порой доставляет такие хлопоты. Потому что идут дети от 14 до 17 лет, которые впервые ощущают такую нагрузку. Достаточно тяжело катить велосипед с вещами и продуктам по песку. Это, наверное, самое неожиданное. И конечно, первые поломки велосипеда, первые притирки в коллективе», — пояснил руководитель экспедиции «Кубанская кругосветка» Александр Ахматов.

Поход продлится два месяца, за это время участники экспедиции освоят несколько видов туризма — водный, велосипедный и пешеходный. Школьники знакомятся с природой и культурой Кубани от берега Тамани до высокогорья Красной Поляны. Завершится «Кубанская кругосветка» в Тамани 25 августа.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник