Участники фестиваля молодежи в Сочи смогут получить визы РФ бесплатно

Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи, поступили из почти 190 стран.

Глава национального подготовительного комитета РФ Григорий Петушков 23 июня сообщил, что иностранные участники будут получать российские визы бесплатно.

«По визам все очень просто: принято решение о выдаче льготных виз для иностранных участников. Правила все те же самые, что и для обычных виз, только эти визы будут бесплатны для участников фестиваля», — отметил Петушков.

Он добавил, что порядок выдачи виз будет упрощен. В том, что касается чартерных перелетов, он пояснил, что российским авиакомпаниям будет дано техническое задание, они предоставят свою цену на эти чартеры.

«Если эта цена устраивает наших партнеров за рубежом, они берут этот чартер. Если не устраивает, они, соответственно, ищут другие варианты через свои национальные авиакомпании», — цитирует Петушкова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи. Оно состоится с 14 по 21 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь. Прием заявок на участие начался 10 сентября 2016 года. Регистрация волонтеров прошла с октября 2016 года по февраль. На фестиваль зарегистрировались 61, 5 тыс. россиян

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