Участники конференции в Сочи обсудили проблемы крупных предприятий

В образовательном центре «Сириус» 26 января стартовала конференция «Путь к успеху».

Одаренные школьники и студенты со всей страны вместе с представителями крупнейших российских корпораций обсуждают ключевые вопросы развития отечественной промышленности и науки. Специалисты предложили юным исследователям найти решения реальных проблем, стоящих перед предприятиями.

«Это действительно уникумы. Такие дети очень ценны, потому что они могут вносить свежие идеи, то, чего мы не увидим», — считает инженер-программист ракетно-космической корпорации Сергей Урванцев.

В образовательной программе участвуют почти 300 школьников и студентов и около 70 крупнейших компаний страны. Сейчас к ним добавились новые партнеры. Были подписаны договоры о сотрудничестве «Сириуса» с Банком России и ассоциацией «ФинТех».

«Необходимо создать все возможности для того, чтобы одаренные дети как можно раньше включались в решение реальных задач. Большая группа участников конференции — это реальные партнеры, которые на сегодняшний день уже со школьной скамьи отслеживают выпускников, приглашая их на стажировки. У нас есть примеры трудоустройства», — сказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Одаренных детей планируют брать на заметку уже в средних классах. В полусотне регионов страны появились центры, где будут работать с талантливой молодежью. Их выпускники уже в «Сириусе» смогут понять, какие направления работы сейчас востребованы и определиться с будущей профессией.

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