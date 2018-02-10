Участники конкурса «Лидеры России» провели открытые уроки в сочинских школах

Они сами выбрали форму проведения занятия, его содержание.

В завершении занятия школьники заполнили анонимные анкеты, в которых оценили практичность и интерес полученных знаний. Они станут составной частью общего рейтинга участников, который формируется в течение всех конкурсных дней.

Конкурс «Лидеры России» проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина для выявления и развития перспективных руководителей нового поколения. Участие в нем могли принять россияне в возрасте до 50 лет, имеющие опыт управления не менее пяти лет, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи стартовал финал конкурса «Лидеры России». С участниками встретился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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