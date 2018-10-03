Участники «Кубанской ярмарки» начали завозить продукцию в павильоны

03 октября в 09:21

Выставка откроется 4 октября. В павильонах краснодарского «Экспоград Юг» сейчас монтируют прилавки, стенды и сцену.

Фермеры, сельхозкооперативы и владельцы личных подсобных хозяйств покажут свои достижения в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве. На ярмарке можно будет приобрести продукцию со всего региона — мед, вино, кондитерские и молочные изделия, хлеб. Впервые в этом году для мастеров народного промысла подготовили отдельную зону, на ней будут представлены поделки из дерева и меди, вышивка, тряпичные куклы и глиняная посуда. Развлекать гостей будут кубанские музыкальные коллективы.

«Намечена большая культурно-массовая программа, около 12 муниципальных образований будут представлять свои коллективы, свои достижения в области культуры. Все будет, как на самой настоящей ярмарке», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

«Кубанская ярмарка» ежегодно принимает тысячи посетителей. Все четыре дня будут работать рестораны, специальная фотозона и бизнес-площадка.

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