Участники морского перехода яхт отправились из Новороссийска в Севастополь

Их встречали на Малой земле города-героя 12 августа.

Среди яхт, участвующих в пробеге, находится новороссийская яхта «Успех» Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Морской переход проходит в рамках Комплексного международного комбинированного пробега, посвященного 90-летию служения Отечеству ДОСААФ России.

Взяв начало во Владивостоке, он прошел через города Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири, Урала, Поволжья, Волгограда и Новороссийска. Завершится пробег в Севастополе и Минске. Маршрут общей протяженностью около 12 тыс. км пролегает через 82 субъекта России, а также города Беларуси, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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