Участники «Новой волны» отправили из Сочи открытки со специальными марками

Для торжественной церемонии гашения марок, посвященных конкурсу, изготовили почтовую карточку и штемпель с фиксированными датами.

Почетным гостем спецгашения стал народный артист России Николай Басков. Он посоветовал конкурсантам стремиться не к победе, а к новым знаниям.

«Я не побеждал ни в одном конкурсе, не получал первые места. Мне доставалось почему-то всегда либо второе место, либо третье. Но могу сказать, что у тех, кто выигрывал первые места, не сложилось. А у меня как-никак», — сказал Николай Басков.

Николай Басков отправил открытку Владимиру Путину. Он поздравил президента с приближающимся днем рождения. Вслед за «золотым голосом страны» карточки заполнили 14 конкурсантов из России, Казахстана, Швеции, Вьетнама и других государств.

— Я отправила открытку в свой родной город, это Ростов-на-Дону. Там у меня живут папочка и сестра. Я писала им. Написала, чтобы они верили в меня, поддерживали.

— Получаем прекрасные эмоции, хорошие знания, это что-то новое для нас. Много знакомств, много друзей появилось.

— Я напишу просто: «Мы счастливы».

Сейчас участники заняты подготовкой к музыкальным соревнованиям. Организаторы — к ежедневным концертам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки пройдет с 8 по 14 сентября в Олимпийском парке. На фестивале выступят 14 конкурсантов.

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