Участники «Новой волны» в Сочи провели турнир по пляжному футболу

Конкурсантам противостояли организаторы и звезды эстрады — Жасмин, Алексей Воробьев и Интарс Бусулис.

Победу со счетом 3:0 одержала команда более опытных исполнителей.

«У нас все по-честному и по-взрослому. Ребята боролись, как и на сцене за победу в конкурсе, так и здесь. От музыкальных высот к спортивным победам! Это наш лозунг», — сказал гендиректор фестиваля «Новая волна» Александр Румянцев.

Победители выиграли кубок «Новой волны». После спортивной разрядки, вечером, участники фестиваля дали концерт на сцене у Южного мола сочинского морского порта.

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