Участники «Новой волны» заложили звезду на улице Навагинской в Сочи

Через много лет люди на прогулке смогут прочесть имена молодых исполнителей, карьера которых пошла в гору после выступления на Черноморском побережье.

В этом году за призы боролись 15 сольных исполнителей и коллективов из десяти стран. Третье место досталось певице из Греции Деми, второе поделили представительница России Дарья Антонюк и артист из Армении Геворг Арутунян, а первое место занял 19-летний певец и композитор из России Дан Розин.

«Невозможно передать счастье, но я понимаю, что впереди много работы, что это только начало, и мне предстоит очень большой творческий путь. Мне очень понравилось, я первый раз в Сочи, и атмосфера потрясающая — солнце, море. Подышал, наконец-то набрался здоровья», — сказал победитель международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» Дан Розин.

«Мне кажется, здесь очень сильный состав участников, это придало конкурсу и пафос, и качество. В какие-то моменты конкурсантов было интереснее слушать, чем звезд», — отметил продюсер, член жюри конкурса молодых исполнителей «Новая волна» Игорь Крутой.

Также барельеф «Новой волны» появился и у морского вокзала. К его созданию приложили руку и финалисты, и организаторы. Пальмы, штурвал, логотипы групп — все элементы, которые вылепили музыканты, собрали и воплотили в металле профессиональные скульпторы.

Открытие памятных знаков стало доброй традицией фестиваля. Он проводится уже в 17-й раз, последние четыре года — в Сочи.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник