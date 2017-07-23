Участники патриотической акции пересекли Керченский пролив на двух бронемашинах

Мероприятие посвятили Керченско-Эльтигенской десантной операции по освобождению Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков.

Такую акцию в Керченском проливе провели первые. В ней приняли участие пять активистов Военно-технического общества (ВТО) России. Через пролив они переправились 23 июля на двух бронированных разведывательно-дозорных машинах. Всего активисты затратили три часа и преодолели 15 км.

Участники готовились к мероприятию несколько месяцев. Бронемашины, которые были задействованы в акции, находятся в частных коллекциях активистов ВТО.

Военно-патриотическая акция «Керченский десант: дорога мужества» началась 22 июля в станице Тамань. Там провели митинг, возложили цветы и венки к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. В Керчи участников акции встречали ветераны и власти города.

Ожидается, что акция войдет в Книгу рекордов России как преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2.

Керченско-Эльтигенскую десантную операцию проводили силами войск Северо-Кавказского фронта, Черноморского флота и Азовской военной флотилии с 31 октября по 11 декабря 1943 года.

К 12 ноября войска Красной армии очистили от противника северо-восточный выступ Керченского полуострова и вышли к окраинам Керчи. Там советские военные перешли к обороне, удерживая плацдарм до начала Крымской наступательной операции по освобождению полуострова в апреле 1944 года, сообщает ТАСС.

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