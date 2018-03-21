Участники смены сочинского центра «Сириус» представят свои научные проекты

В образовательном центре идет набор участников масштабной обучающей программы «Большие вызовы».

Летом 400 старшеклассников со всей страны представят на суд жюри свои разработки. Среди тех, кто будет оценивать работу молодых ученых, —представители крупнейших российских частных и государственных корпораций и известные российские научные деятели. Участники образовательной смены будут разбирать реальные примеры решения задач, которые когда-то стояли перед компаниями.

«Участниками программы мы видим ребят, которые занимаются проектной деятельностью в школе, может быть, в кружках дополнительного образования, во дворцах творчества — тех, кто уже знает, что такое проект, что он состоит из идеи и имеет перед собой цель. Это ребята, которые понимают, что в конце проекта важен результат», — рассказал руководитель отдела перспективных разработок и программ образовательного центра «Сириус» Владимир Климарев.

Запланированы десятки семинаров и мастер-классов с ведущими экспертами в разных областях, бизнесменами. Чтобы попасть в число слушателей программы, нужно до 31 марта подать заявку на сайте образовательного центра «Сириус».

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