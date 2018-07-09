Участники турнира «Кожаный мяч» рассказали о своей работе на ЧМ

Молодые кубанские футболисты во время чемпионата мира смогли не только увидеть своих кумиров, но и пройти рядом с ними рука об руку. На каждой игре исполняется мечта 30 юниоров.

«Чемпионат мира является переломным и ключевым моментом для того, чтобы Россия не просто стала футбольной страной, а заняла то место, которое она должна занимать в мировом футболе. Конечно же, мы надеемся на молодую смену, с помощью таких соревнований мы внесем свой вклад в развитие детско-юношеского футбола», — отметил руководитель по общественным связям и коммуникациям проекта по подготовке к чм-2018 Олег Пилецкий.

Юных помощников готовят по трем направлениям. Они сопровождают игроков сборных, подают мячи, покинувшие пределы поля, и выносят перед матчами монеты, которыми арбитры производят процедуру жребия. Честь выйти на поле предоставляется победителям и призерам региональных турниров «Кожаный мяч».

«У меня как раз вчера был день рождения, и такая радость, что я попал сюда, очень долго хотел», — рассказал участник турнира «Кожаный мяч» из Ростова-на-Дону Артем Коган.

«Я вынесу монету, судья ее подбросит. И как выпадет монета, будет решено, кто первым начнет матч», — пояснила участница турнира из Вологды Дарья Попова.

«Я давно хотел попасть на матч, тем более, выносить флаг — это для меня просто исполнение мечты», — сказал участник турнира Даниил Гусев.

«Кожаный мяч» объединил уже больше миллиона подростков по всей стране. Такой шанс им подарила акция, инициатором которой стала Всемирная федерация футбола. У юных игроков, в том числе кубанских, впереди четыре решающих поединка чемпионата мира.

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