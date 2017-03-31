Участники турнира по киберфутболу разыграли билеты на Кубок конфедераций FIFA в Сочи

Стал известен очередной победитель розыгрыша билетов на матчи Кубка конфедераций FIFA — 2017 в Сочи.

В этот раз за право попасть на матчи люди играли в киберфутбол. Заявлено на турнир было 12 человек. Первый этап, групповой, преодолели четверо. В финале оказались двое — Владислав Войтов и Денис Продан. В решающем матче был забит всего один гол. Победителем розыгрыша стал Владислав Войтов.

«Мне сказали, что тут пройдет конкурс. Вот такие сложились обстоятельства», — сказал Владислав Войтов.

От FIFA он получит билеты на встречу Германия — Камерун, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», победители интеллектуальной викторины и игры в кикер уже полшучили билеты на матчи Кубка конфедераций в Сочи.

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