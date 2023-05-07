Участники зерновой сделки возобновили переговоры о продлении контракта

На переговорах в Стамбуле представителям координационного центра не удалось достичь договоренности о выдаче разрешений новым судам на экспорт украинского зерна через Черное море. ООН объявила, что на следующей неделе состоится встреча на высшем уровне.

Участники зернового соглашения (представители Турции, ООН, Украины и России) встретились в Стамбуле с заместителями министров обороны этих страны о продлении соглашения обсудили повестку дня и технические аспекты предстоящей встречи. Об этом сообщает Минобороны Турции.

Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак сообщил, что представители Украины, России, Турции и ООН, входящие в состав Совместного координационного центра в Стамбуле, не смогли прийти к соглашению о допуске новых кораблей к участию в Черноморская зерновая инициатива. При этом продолжаются ежедневные проверки ранее разрешенных судов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил всем участникам предложения по совершенствованию и расширению соглашения с учетом их позиций, добавил Хак.

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«ООН призывает все стороны к продолжению переговоров, преодолению оперативных трудностей и полной реализации и продолжению инициативы», — сказал он.