Участников детского сводного хора встретили в аэропорту Краснодара

В Краснодаре встретили участников сводного детского хора России, 40 кубанских школьников выступили в Кремле.

Концерт собирались посвятить новогодним праздникам. Но когда стало известно о трагедии в Сочи, программу изменили. Больше 1 тыс. детей исполнили песни в память о жертвах катастрофы. В репертуар вошли народные песни произведения из кинофильмов.

«Дети справились и работали, конечно, самоотверженно и замечательно. Потому что очень много новых произведений, которые в короткие сроки им пришлось освоить. И мы лишний раз убедились, как талантливы наши дети», — сказала руководитель детского концертного хора МЭЦ Евгения Жукова.

«Это большой опыт в плане пения, и это сплотило нас. Вообще сам коллектив хоровой помогает тебе», — сказала участница хора Елизавета Мищенко.

Новогоднюю песню участники сводного хора спели уже дома, в аэропорту. Там при поддержке краевого минкульта для них организовали пышный прием.

Юные кубанские таланты не в первый раз выступали в Кремле. В прошлом году они приняли участие в концерте «Славься, наш могучий край!», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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