Участников фестиваля «Лагонаки-2017» научат готовить блюда из папоротника и каштанов

Мероприятие пройдет с 14 по 15 октября в районе станицы Даховской Майкопского района.

Фестиваль «Лагонаки-2017» организует министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края при поддержке комитета Республики Адыгея по туризму и курортам, а также краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

Планируется, что член РГО Сергей Ткач представит рецепты горных блюд из папоротника и каштанов. В лесах Лагонакского нагорья растут несколько десятков видов папоротников, некоторые из них ядовиты. Ткач научит гостей определять съедобные растения, расскажет о пользе папоротника. Затем он проведет мастер-классы по приготовлению блюд. За основу он возьмет папоротник под названием «страусиное перо». Мастер проведет дегустацию блюд из каштанов. Участники фестиваля смогут попробовать походный суп и соус.

В деловой программе — круглые столы по вопросам развития курортной отрасли на Кубани и в Адыгее, межрегионального сотрудничества в продвижении туристского потенциала на внутреннем и внешних рынка.

Запланирована ярмарка мастеров традиционных промыслов и продукции местных фермеров, семинары по фотомастерству, конкурсы, викторины, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник