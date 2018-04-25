Участников мотопробега «Дороги Победы — на Берлин» встретили в Краснодаре

Краевая столица стала второй точкой маршрута мотопробега, который завершится 9 мая в Берлине.

Байкеров встречали ветераны боевых действий и студенты. Вместе они возложили цветы к памятнику жертвам фашистского террора и послушали военные песни. С собой в дорогу байкеры взяли символическую капсулу с горстью кубанской земли и флаг региона.

Экспедиция впервые стартовала из Краснодарского края, но проводится она уже в десятый раз.

«У нас такое мероприятие, после которого невозможно вернуться неизмененным. Люди меняются, в душе что-то остается, какая-то частица того, что они черпают по дороге», — сказал президент краевого отделения «Дороги Победы» Андрей Бобровский.

Отправной точкой мотоциклистов стал Сочи. Они проехали по центру города и почтили память погибших минутой молчания возле мемориала «Подвиг во имя жизни». Он напоминает о медиках, которые в годы Великой Отечественной войны поставили на ноги больше 500 тыс. раненых солдат.

Мотоциклистов увидят и на дорогах Ростовской области, затем они доберутся до Москвы, пересекут Республику Беларусь и финишируют в столице Германии. В каждом городе участники акции будут посещать военные памятники и собирать послания для ветеранов. Мотоколонне предстоит преодолеть около 6 тыс. км. Всего в памятной акции «Дороги Победы» примут участие больше 10 тыс. человек по всему миру.

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