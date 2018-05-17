Ученые КубГАУ осмотрели поля Ленинградского района

Они проверили, как растут пшеница и ячмень.

Половина посевных площадей на этих полях отдана под озимые. Фермеры рассчитывают собирать по 6 т зерна с каждого гектара. Сотрудники Кубанского аграрного университета подтвердили, что это возможно.

«Сейчас очень жесткие условия по влаге: внизу, в нижних горизонтах, она есть, а сверху нет. Но те, которые правильно все сделали, всходы получили. Жаловаться на зиму не приходится, все прекрасно прошло. Ну а круглый год не бывает хорошо, будем ждать дождя», — сказала профессор Кубанского аграрного университета Валентина Василько.

Ученые побывали и в Крыловском сельском поселении, где представлены почти все культуры, которые выращиваются в районе. Эксперты рассказали аграриям, как не потерять урожай из-за жары и правильно работать на черноземе.

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