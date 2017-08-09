Ученые оценили состояние рисовых чеков в Славянском районе

Уборка риса начнется на Кубани 10 сентября. Предварительные прогнозы на урожай составили в министерстве сельского хозяйства региона.

Глава ведомства Федор Дерека вместе с учеными и специалистами в области рисоводства в течение недели осматривали чеки в восьми районах. На них выращивают преимущественно сорта отечественной селекции, выведенные Краснодарским НИИ риса. Делегация оценивала качество почвы и колосков.

«Весна была прохладной. Из-за этого рис задерживается в развитии на семь-десять дней. Сейчас хорошая погода. Она спасает от пирикуляриоза. Это самое вредоносное заболевание риса», — отметил доктор сельскохозяйственных наук Виктор Ковалев.

В прошлом году край установил рекорд — собрал миллион тонн риса. В этом году крупу посеяли на площади свыше 120 тыс. га.

«По предварительным прогнозам, мы должны получить урожай не меньше, чем в прошлом году, то есть минимум 74,5 ц/га», — пояснил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

В октябре кубанский рис экспортируют во все регионы России и страны Азии.

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