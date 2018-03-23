Ученые установили личность летчика истребителя, поднятого со дна Керченского пролива  

Самолет обнаружили весной 2017 года. Он участвовал в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году.

Ученые установили, что летчик сумел выжить после падения истребителя.

«Нам удалось восстановить судьбу летчика этого самолета. Пилотировал лейтенант Николай Крайний. Самолет, видимо, был подбит в крыло, и летчику удалось приводниться: он посадил самолет на воду, выбрался и на надувной резиновой лодке дрейфовал в Керченском проливе», — сообщил научный сотрудник Черноморского центра подводных исследований Павел Горбунов.

По его словам, это произошло 15 ноября 1943 года.

Горбунов пояснил, что спас летчика его лучший друг Александр Карпов — земляк из Ставропольского края.

«Когда Карпов вернулся с боевого вылета, ему стало известно о том, что сбит его друг. Он вызвался найти своего друга. И он его обнаружил», — сказал Горбунов.

Спустя пять месяцев, в апреле 1944 года, самолет Николая Крайнего снова сбили. Летчик сумел посадить его на воду. Спас Крайнего тот же друг Карпов.

«Карпов вылетел, нашел над морем своего друга, попутно он сбил немецкий гидроплан, который был направлен, чтобы взять в плен Крайнего. Наш спасательный катер подобрал Крайнего и взял в плен тех немцев со сбитого гидроплана», — рассказал Горбунов.

Оба летчика прожили после войны долгую жизнь, сообщает ТАСС.

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