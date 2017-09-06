Ученые зафиксировали самую мощную за 12 лет вспышку на Солнце

Вспышку зарегистрировали 6 сентября в 15:02 по московскому времени.

Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН). Взрыву был присвоен балл X9.3. Вспышка была зарегистрирована в 2673-области Обсерваторией солнечной динамики SDO.

Мощной вспышке предшествовала более слабая (X2.2), она произошла в той же области. Зарегистрированное радиоизлучение предполагает, что произошел выброс корональной массы. Ученые ожидают соответствующих данных с коронографа SOHO/LASCO. По мнению ученых, к такой мощной вспышке привело взаимодействие двух крупнейших групп солнечных пятен, которые наблюдались на Солнце последние три дня.

Уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение десять — точный балл — 10.3. Как отмечается, такое значение находится уже за пределами обычной цветовой шкалы, которая насчитывает пять значений (от зеленого до желтого, оранжевого, красного и максимального, фиолетового, уровней активности Солнца) и соответствует так называемому черному — высшему — уровню активности.

Из-за вспышки было отключено радио в высокочастотном диапазоне, возникли проблемы с навигацией из-за нарушения связи в течение около одного часа.

За всю современную историю наблюдения Солнца удалось зарегистрировать лишь пять вспышек большей силы. Последняя из них произошла почти ровно 12 лет назад 7 сентября 2005 года, сообщает «Интерфакс».

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