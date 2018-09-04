Ученым передали собранные учениками «Сириуса» в Сочи данные со спутников

Первые данные получили с запущенных вручную во время выхода космонавтов с МКС в открытый космос спутников «СириусСат-1» и «СириусСат-2».

С 28 августа по 3 сентября провели первую серию включений полезной нагрузки научно-образовательных спутников «СириусСат-1» и «СириусСат-2». Получены и расшифрованы данные измерений научных приборов.

«Установленные на спутниках детекторы заряженных частиц и гамма-излучения дают возможность проводить исследование быстрых вариаций потоков электронов на внутренней границе внешнего радиационного пояса и на границе Южно-Атлантической Аномалии», — пояснил старший научный сотрудник НИИЯФ МГУ Виталий Богомолов.

По информации компании-разработчика платформы «Спутникс», первые мониторинговые данные, полученные со спутника «СириусСат-1» 29 августа, демонстрируют значительный рост показаний прибора в момент приближения к Южной Америке, где расположена магнитная аномалия.

Предполагается дальнейшее участие в работе с космическими аппаратами «СириусСат» учащихся старших классов, подготовленных в «Сириусе», и студентов МГУ имени М. В. Ломоносова и других вузов.

Спутники «СириусСат» вместе с другими грузами доставили на МКС 10 июля, а 15 августа космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос отправили аппараты в самостоятельный полет.

Срок работы компонентов спутников составляет не менее трех месяцев, при этом на околоземной орбите они будут находиться около 1,5 лет, сообщает РИА «Новости».

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