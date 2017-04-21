Учителем года Кубани стала педагог английского языка

В Краснодаре 21 апреля подведи итоги краевого конкурса «Учитель года Кубани».

В нем приняли участие 132 педагога из разных школ края. Конкурс проходил в трех номинациях: «Учитель года Кубани», «Учитель года Кубани по основам православной культуры» и «Учитель года Кубани по кубановедению».

Конкурсные испытания проходили в трех краснодарских учебных заведениях: в гимназии № 3 — основной конкурс, в гимназии № 69 — номинация для учителей по основам православной культуры» и в средней школе № 52 — номинация для преподавателей кубановедения.

В номинации «Учитель года Кубани по кубановедению» победила педагог из краснодарской гимназии № 82 Юлия Лунева.

В номинации «Учитель года Кубани по основам православной культуры» первое место заняла Татяна Колмычек из средней школы № 3 Павловского района.

Лучшим учителем года края стала Ирина Храмова, преподаватель английского языка из Морского технического лицея в Новороссийске. Она будет представлять Кубань на всероссийском этапе конкурса «Учитель года-2017», сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

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