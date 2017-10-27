Учительница из Каневского района выиграла бриллиант на ВФМС в Сочи

За первое место в соревнованиях по мас-рестлингу Алина Пугачева получила золотую медаль, диплом и якутский бриллиант.

Молодая учительница биологии вернулась в родную станицу со Всемирного фестиваля молодежи и студентов с победой и наградами. На празднике в Сочи девушка попала на мастер-класс по мас-рестлингу.

Правила в якутском спорте нехитрые: спортсмену необходимо вырвать палку из рук соперника или перетянуть его на свою сторону. Пять часов обучения, и Алина Пугачева решила попробовать. В этот же вечер она одержала победу пять раз.

«На самом деле я сильная, и за это папе спасибо, гены все-таки дают о себе знать. Но в первом бою сработала не сила, а некая тактика», — поделилась участница ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов Алина Пугачева.

Интересно, что спортом девушка до этого никогда не занималась.

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