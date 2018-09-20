Учителя из Краснодарского края вошли в число лучших в России

20 сентября в 17:21

Ежегодно за высокие достижения в сфере образования выплачивают премию 1 тыс. учителей России. В этом году в их числе — 47 педагогов Кубани.

Как сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, в соответствии с квотой, определенной Краснодарскому краю в этом году, 47 учителей школ и лицеев из 26 муниципальных образований удостоены денежного поощрения в размере 200 тыс. рублей каждому.

В ходе конкурса, проведенного весной, лучшие представили портфолио достижений, в котором отражена успеваемость учеников, результаты их внеурочной деятельности. Учитывались использование в работе современных образовательных технологий, профессиональные победы учителя и наличие собственной методической системы, признанной педагогическим сообществом.

Больше всего победителей из Динского района — их шесть. Тимашевский район представляют пять педагогов, Новороссийск — четыре, Каневской район — трое.

Награждение приурочат к профессиональному празднику — Дню учителя, который отмечается 5 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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