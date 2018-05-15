Учредительный круг по созданию Всероссийского реестрового казачьего войска пройдет в ноябре

С таким предложением выступили участники Совета войсковых атаманов реестровых казачьих войск, который 15 мая состоялся в Москве. Заседание провел председатель Совета, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

Совет определил дату проведения учредительного круга по созданию Всероссийского реестрового казачьего войска — мероприятие планируют провести в ноябре в Храме Христа Спасителя. Участие в нем примут 550 казаков из 11 реестровых войск России, в том числе 100 представителей Кубанского казачьего войска.

На заседании рассмотрели вопрос информационного освещения подготовки и проведения Учредительного круга. Это направление поручили Кубанскому казачьему войску.

Предложение Совета войсковых атаманов утвердил президиум по делам казачества при президенте. Его провел полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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